Menteşe\'de Dere Yatağında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 5 kişi ile bir köpek, AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Tozlu mevkiinde, su arıtma tesisleri yakınındaki dere yatağında mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar sonucunda dere yatağında mahsur kalan 5 vatandaş ve beraberlerindeki 1 köpek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirirken, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Görev alan tüm ekiplere ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. - MUĞLA