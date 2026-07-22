Menteşe\'de evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde evde başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin eşya depolama alanı olarak kullanılan kısmında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan ve isminin Fedai Küçükdağ olarak değerlendirildiği kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA