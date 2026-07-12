Menteşe\'deki makilik yangını kontrol altına alındı

Menteşe Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepesi mevkiindeki makilik alanda çıkan yangın itfaiye, arözöz ve havadan üç helikopterin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı yandı.

Çıkış nedeni tespit edilemeyen ve araştırılan makilik ve zeytinlik alandaki yangına, karadan çok sayıda itfaiye ekibi, 5 arazöz, 1 su tankeri ve havadan 3 helikopter müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar görürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA