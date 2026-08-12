Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.