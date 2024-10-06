Menteşe\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 V 8067 plakalı otomobil ile 48 EV 177 plakalı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözü kavşakta çarpıştı. Kazada 48 V 8067 plakalı otomobil sürücüsü B.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA