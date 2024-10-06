Menteşe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Menteşe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Menteşe\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ve arazöz çarpıştı, bir kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

06.10.2024 23:15
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 V 8067 plakalı otomobil ile 48 EV 177 plakalı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözü kavşakta çarpıştı. Kazada 48 V 8067 plakalı otomobil sürücüsü B.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Menteşe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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