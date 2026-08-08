Menteşe’de Ev Yangını: Ütü Yangına Neden Oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde ütüden kaynaklandığı belirtilen yangında ütünün bulunduğu odadaki eşyalar zarar gördü.

112 Acim Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büşükşehir Belediyesi İtfaiye, ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından evde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan ilk incelemede yangının, takılı ve açık unutulan ütüden çıktığı değerlendirildi. Yangının meydana geldiği odada bulunan koltuk, ütü masası ve halı alev ve ısı nedeniyle zarar görürken, evin diğer odaları ise yoğun dumandan etkilendi.