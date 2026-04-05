Menteşe\'de Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 6 farklı suçtan araması bulunan şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında; aranması bulunan bir şahsın farklı kimlik bilgileri kullanarak ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin şahsın ikametine gerçekleştirdiği operasyonda yakalanırken, şahsın 6 farklı suçtan toplamda 18 yıl ile arandığı tespit edildi. İkametinde yapılan aramalarda; 84 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA