Menteşe'de Yangın Kontrol Altında
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi Koçpınar mevkiinde yangın çıktı. Kozağaç Barajı'nın üst kısmında başlayan yangın sonrası 112Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Menteşe'de Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?