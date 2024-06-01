Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olayda akıma kapılan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

01.06.2024 18:55
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Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı kırsal Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlada hasat yapan mercimek biçme makinasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 5 kişi yaralandı. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ozan Baytug ile Fatih Baytug hayatını kaybederken Şehriban S., Benguzar B. ve Sefer B. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, Hilvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mercimek biçme makinesi yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

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