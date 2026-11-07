Tarsuslu genç işçi Aziz Erol, Mersin\'deki fabrikada kazana düşerek can verdi

Tarsuslu genç işçi Aziz Erol, Mersin'deki fabrikada kazana düşerek can verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'deki bir makarna fabrikasında iş kazası yaşandı. Bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, nedeni henüz belirlenemeyen şekilde kazana düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Erol'un cansız bedeni otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
Mersin'de bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bulgur kazanına düşen genç işçi hayatını kaybetti.
KAZANA DÜŞTÜ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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