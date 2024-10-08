Mersin'de 1337 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 1337 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin\'de 1337 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de yapılan operasyonlarda bin 337 şahıs yakalandı, 72 bin araç kontrol edildi.

08.10.2024 13:35
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 30 Eylül- 6 Ekim arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan bin 337 şahsın yakalandığını, trafik denetimleri kapsamında ise 72 bin 236 aracın kontrol edildiğini bildirdi.

İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Vali Pehlivan toplantıda yaptığı açıklamada, Mersin genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 30 Eylül 2024-6 Ekim arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda, bin 337 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini ifade etti. Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık suçundan 633, terör suçundan 3, cinayet suçundan 2, hırsızlık suçundan 64, cinsel suçlardan 8, yağma suçundan 14 şahıs olmak üzere toplam 724 kişinin de yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

"17 bin 586 araç ve sürücüye yasal işlem yapıldı"

Aynı tarihler arasında il genelinde yapılan trafik denetimleri kapsamında 72 bin 236 aracın da kontrol edildiğini vurgulayan Pehlivan, "449 araç trafikten men edilirken, 409 ticari taksi denetlendi, 17 bin 586 araç ve sürücüye yasal işlem yapıldı. Mersin'imizin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı, İl Emniyet Müdürü Vekili ve İl Göç İdaresi Müdürü katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 1337 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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