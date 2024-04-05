Mersin\'de Jandarma Operasyonu: 290 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli yakalandı, 290 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında bir şahsın Adıyaman'dan kaçak tütün getirerek Tarsus ilçesinde piyasaya süreceği belirlendi. Bunun üzerine şahsın kullandığı araç belirlenerek ilçeye yakın bir noktada durduruldu. Araçta yapılan aramada 290 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN