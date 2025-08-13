Mersin\'de 305 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin polisinin aranan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmada özel harekat ve gece görüşlü dron destekli düzenlenen operasyonlarda 305 kişi yakalandı. 10 yıl hapis cezasıyla aranan ve evinde uyuşturucu madde bulunan şahıslardan biri yatak bazasından çıkarken, yakalananlardan 77'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma taptı. Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalar sonucu birçok aderese özel harekat ve gece görüşlü dron destekli operasyonlar yapıldı. Son bir hafta gerçekleşen operasyonlarda 305 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlardan resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. yatak odasında bazanın içinden çıktı. Baza içinde yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 650 gram esrar, çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

Aranan 305 şahıstan 1 ile 10 yıl arasından hapis cezası bulunan 77 kişi emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.