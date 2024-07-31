Mersin\'de 310 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 310 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde 1 şüphelinin kaçak tütün ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, 310 kilogram da kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN