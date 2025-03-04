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Mersin'de 36 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de 3 ayrı noktada yapılan operasyonlarda, 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde kaçak akaryakıt üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisini alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 36 bin litre kaçak akaryakıt,3 reaktör (kaynatıcı), 17 muhtelif yakıt tankı, 1 filtre düzeneği, 1 eşanjör, 1 motopomp ile 14 adet IBC tankı ele geçirilirken el konuldu. Ele geçirilen akaryakıt Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.