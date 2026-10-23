Mersin'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, adreslerde 231 bin 400 TL ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, adreslerde 231 bin 400 TL ele geçirildi

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Mersin\'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, adreslerde 231 bin 400 TL ele geçirildi
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Narkotik Şubesi ekiplerinin baskınlarında 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzeri ve adreslerinde uyuşturucular, hassas terazi ve ruhsatsız tabancayla 231 bin 400 TL ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarında belirlenen 5 şahıs yapılan baskınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda sentetik hap, eroin, esrar, metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edilen 231 bin 400 TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiNarkotik3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, adreslerde 231 bin 400 TL ele geçirildi - Son Dakika
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