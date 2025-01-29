Mersin\'de 50 Bin Kişiye Trafik Eğitimi

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücü, yaya ve öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Trafik timleri, 5 ayda yaklaşık 50 bin kişiye ulaşarak, trafik bilgilendirme eğitimi verdi.

Trafik Jandarma Timleri, il genelinde vatandaşlara yönelik kazaların önlenmesi, can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi, kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında eğitim verdi. Bu kapsamda son 5 aylık dönemde bin 487 okul servis aracı, 621 personel ve işçi servisi, 4 bin 599 traktör, 8 bin 123 motosiklet, bin 448 dolmuş ve otobüs, 3 bin 874 kamyon ve çekici, 8 bin 997 otomobil sürücüsü, 15 bin 700 öğrenci, 4 bin 920 yaya ile 333 paydaş kurum personeli olmak üzere toplam 50 bin 102 vatandaşa trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri, 'Güvenli Okul Yolu Projesi, Reflektör Tak Görünür Ol, Kaskımla Güvendeyim, Reflektif Yelek Giy Görünür Ol, Trafik Dedektifleri ve Beş Adımda Güvenli Trafik' kampanya ve projeleri kapsamında eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. - MERSİN