Mersin'de 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi

Mersin polisi tarafından yapılan bir operasyonda, tuz görünümlü torbalarda getirilerek paketleme yapılan 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ürünlerin başkasına ait olduğunu ve paketleme işi tamamlandıktan sonra yurtdışına gönderildiğini iddia etti. Soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 23:13
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Yurt dışına gönderiliyormuş: Mersin'de 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada tuz görünümlü torbalarda getirilerek paketleme yapılan 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ürünlerin başkasına ait olduğunu paketleme işi bittikten sonra yurtdışına götürüldüğünü iddia etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak olarak getirilen bazı ürünlerin iki depoda paketlendiği belirlendi. Bunun üzerine belirlenen iki depoya baskın yapıldı, yaklaşık 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi.

4 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda kaçak ve sahte temizlik deterjanlarının, tuz görünümlü torbalarla Mersin'e getirildiği ve bir markaya ait ambalajlara konularak paketlendiği ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler ise ifadelerinde ürünlerin başkasına ait olduğunu, paketleme işi bittikten sonra yurtdışına götürüldüğünü iddia etti.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Mersin, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 50 ton kaçak ve sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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