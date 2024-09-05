Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 52 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin\'de Eş Zamanlı Operasyonda 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

05.09.2024 10:25
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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 52 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 52 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 52 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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