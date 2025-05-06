Mersin'de 680 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 680 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma, tırın akaryakıt tankında 680 litre sıvı metamfetamin buldu, bir kişi gözaltına alındı.

06.05.2025 17:34
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Litrelerce sıvı uyuşturucu böyle ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tırın akaryakıt tankıyla getirilen 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tırın akaryakıt tankıyla getirilen 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde önemli bir operasyon yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır'dan Mersin'e çekici ile uyuşturucu sevk edileceği belirlendi. Uyuşturucunun sevk edileceği araç ve şüphelinin belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Takibe alınan tıra, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpeği desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda tır durdurulup şüpheli gözaltına alındı. Tırın akaryakıt deposu içerisine özel olarak yapılmış gizli bölmede 680 litre sıvı metamfetamin ile 3 kilo 500 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 680 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 680 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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