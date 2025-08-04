Mersin\'de 7 ayda cinayet şüphelisi yakalandı

Mersin'de cinayet ve yaralama olayıyla ilgili 7 aydır aranan 4'üncü şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde arkadaş ortamında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.'nın öldürülmesi, bir kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada 2'si kardeş 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden B.T. ile kardeş olan M.E. ile M.E., yakalanıp tutuklandı. Kaçan diğer şüpheli C.D.A'nın yakalanması için JASAT ekipleri ise çalışmasına devam etti. 7 ay süren takip ve araştırması sonucunda şüphelinin merkez Yenişehir ilçesinde bir adreste saklandığı belirlenerek operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli C.D.A. ve ona saklanmada yardım eden 3 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi tutuklandı, saklanmasına yardım eden 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN