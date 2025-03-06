Mersin'de 78 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 78 Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de polis, çok sayıda suçtan aranan 78 şahsı gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

06.03.2025 10:26
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Mersin'de operasyonda 78 aranan şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin yaralamadan hırsızlığa kadar bir çok suçtan aranması ve hapis cezası olanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 78 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas, titiz çalışmalar sonrasında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit,6136 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların adresleri ve bulunduğu bölgeler belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın yapıldı, bazı bölgelerde de uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 78 şahıs yakalandı.

Emniyete götürülen 78 şahısla ilgili adli işlemin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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