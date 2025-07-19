Mersin\'de 81 Şahıs Gözaltına Alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 81 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz ve takipli çalışmaları neticesinde, 'Uyuşturucu madde ticareti, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet' gibi suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik il genelinde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca farklı noktalarda yapılan asayiş uygulamalarıyla da çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Operasyonlarda toplam 81 kişi gözaltına alınırken, haklarında 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi ile 5-10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 20 şahıs cezaevine teslim edildi. Diğer 61 şüpheli ise işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN