Mersin\'de 87 Hükümlü Yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 87 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takip sonucu ev aramaları ve asayiş uygulamaları gerçekleştiren ekipler, 87 hükümlüyü yakaladı. - MERSİN
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