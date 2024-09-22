Mersin\'de Aile Cinayeti: Cenazeler Defnedildi

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Mersin'in Mut ilçesinde öldürülen baba ile oğlu ve gelini toprağa verildi.

Olay, 20 Eylül günü ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Tahir Kaya motosikletle giderken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla 'pat pat' diye tabir edilen üzüm getirdikleri tarım aracıyla yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan şüpheli, olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş ederek öldürdü. Şüpheli olaydan sonra yakalanıp tutuklandı. Cenazeler ise otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler bugün alınarak Mut Çömelek Mahallesine getirildi. Çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede baba, oğlu ve gelin gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN