Mersin\'de alev alan otomobilden 4 kişi son anda kurtuldu

Mersin'de seyir halindeki otomobil alev aldı. Araçtaki 4 kişi sürücünün otomobili durdurması ile dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de Toros Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu 33 SAB 305 plakalı otomobil dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada motoru bir anda alev aldı. Sürücünün otomobili hemen durdurması ile 4 kişi kendilerini dışarı attı. Şahısların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.