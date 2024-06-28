Mersin'de Alkollü Sürücüden Korkunç Kaza: Genç Kız Köprüden Düştü - Son Dakika
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Mersin'de Alkollü Sürücüden Korkunç Kaza: Genç Kız Köprüden Düştü

Mersin'de alkollü bir sürücü, önce minibüse ardından da kaldırımda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdü. Sürücünün ehliyetine el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Genç kız ise ağır yaralandı ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

28.06.2024 11:04
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Mersin'de önce minibüse ardından da kaldırımda yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşürerek ağır yaralanmasına neden olan sürücünün ehliyetin el konuldu, alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, mahkemeden ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaza dün sabah merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. (41) yönetimindeki 09 AAF 617 plakalı hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki 33 S 0679 plakalı minibüse arkadan çarptı, ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yolda yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye (21) çarparak köprüden aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı. Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ercan E.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, ehliyetine el konuldu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan ağır yaralanan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazı anı kameraya yansımıştı

Bu arada, genç kızın ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Alkollü Sürücüden Korkunç Kaza: Genç Kız Köprüden Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Alkollü Sürücüden Korkunç Kaza: Genç Kız Köprüden Düştü - Son Dakika
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