Mersin'de Amca Yeğen Kavgası: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Amca Yeğen Kavgası: 3 Ölü

Geniş Video İzle

Mersin'de alkol etkisiyle amcası ve akrabalarını bıçaklayan C.U. olaydan sonra yakalandı.

05.12.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de amca yeğen kavgası kanlı bitti: 3 ölü

MERSİN - Mersin'de bir şahıs, alkol aldıkları evde tartıştığı 2 amcası ile 1 akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek alkol almaya başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.

Cesetleri sabah bulundu

Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı. Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Mersin, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Amca Yeğen Kavgası: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:34:40. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Amca Yeğen Kavgası: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.