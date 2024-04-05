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Mersin'de aranan 87 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 87 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında dolandırıcılık, yaralama, fuhuş, hırsız ve tehdit gibi suçlardan aranma kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca il genelinde merkez, dış ilçeler ve şube müdürlüklerince aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 77 şahıs yakalandı.