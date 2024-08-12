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Mersin'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı

MERSİN - Mersin polisi hırsızlıktan yaralamaya, tehditten cinsel istismara kadar bir çok suçtan aranan şahıslara yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenledi, 63 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve aranma kaydı olan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şahsıların adresleri tek tek belirlendi. Bunun üzerine insansız hava aracı destekli adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 63 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Çocuğun Cinsel İstismarı, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla "yakalama emri" bulunduğu öğrenildi.

Şahsılar işlemleri tamamlanması için emniyete götürüldü.