Mersin'de Aranan Şüpheli Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Aranan Şüpheli Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaptı

Mersin'de 2 kişiyi bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli, sosyal medyada canlı yayın yaparak kendini övüp yakalanamayacağını söyledi. Jandarma ekipleri, şüphelinin saklandığı bahçede ağaçların altında yakalayarak gözaltına aldı.

22.07.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 2 kişiyi bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli sosyal medyadan "Beni ekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" diyerek canlı yayın yaptı. 15 gün kaçabilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından saklandığı bir bahçede ağaçların altında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli R.P. (39) sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Canlı yayında kendisinin 17 yaşından beri cezaevine girip çıktığını ve kimsenin yakalayamayacağını kasteden şüpheli, "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. R.P.'nin yakalanmamak için farklı güzergahlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı. Belirlenen noktalarda arama yapan ekipler tespit edilen ayak izleri ve yaşam malzemesi atıklarından çemberi daralttı. Şüpheli R.P.'nin olduğu değerlendirilen narenciye bahçesine şok baskın yapan ekipler şahsı ağaç altında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, "Kimse bulamaz diyordum, jandarma buldu" dedi.

Jandarmada ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Aranan Şüpheli Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
06:55 Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Aranan Şüpheli Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement