Mersin'de Arıza Yapan Kamyon Yangın Çıkardı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de Arıza Yapan Kamyon Yangın Çıkardı, Sürücü Yaralandı

Mersin\'de Arıza Yapan Kamyon Yangın Çıkardı, Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan kamyon, sürücünün müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında sürücü hafif yaralandı.

05.03.2025 09:51  Güncelleme: 09:54
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Mersin'in Tarsus ilçesinde arıza yapan kamyon yanarken, müdahale sırasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki kamyon, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurup kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken yangın sırasında müdahale eden sürücü de hafif yaralandı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Arıza Yapan Kamyon Yangın Çıkardı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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