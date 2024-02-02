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Mersin'de baraka ev yangını

Mersin\'de baraka ev yangını

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir baraka evde çıkan yangın sonucunda ev küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

02.02.2024 18:20  Güncelleme: 18:35
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan baraka ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Kocahasanlı Mahallesi Gerce mevkiinde Ahmet T.'ye ait bahçe içerisindeki baraka evde yangın çıktı. Barakadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı baraka evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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