Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunlaştırılmış trafik denetimlerine başlandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla trafik ekiplerince, trafik yoğunluğunun yaşandığı karayollarında denetim yapılıyor. Denetimler sırasında Trafik Jandarması, vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak emniyet kemeri kullanımının önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın sakıncaları, hatalı sollama ve aşırı hızın nelere mal olabileceği konularında bilgilendirme yaptı.
Öte yandan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da denetime katılan ekipleri yerinde denetleyerek, vatandaşlar ile sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Jandarma ekiplerinin bayram tatili süresince huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edilmesi amacıyla il genelinde alınan trafik tedbir ve denetimlerine devam edeceği bildirildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı - Son Dakika
Karaman'da mezarlık ziyaretine giden bir vatandaşın park ettiği araç yanmaya başladı. Vatandaşın mezarlık ziyareti sırasında aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden diğer vatandaşlar durumu bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Aracın sahibi ise olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında bir kadının cüzdanının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, cüzdan hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.B (21) ve M.B (18) isimli iki kadın gözaltına alındı. Şahıslar, sivil polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sorumlu bulunduğu bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı. Bayram tatili için yola çıkan ve kurallara uymayan sürücüler radar ve dron ile denetleniyor. Mudurnu-Nallıhan-Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor. Ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kuralı ihlallerine dikkat çekmek amacıyla daha önce kazaya uğramış bir aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde anlamlı bir sloganla monte etti. Bu adım, vatandaşların güvenli seyahatlerini temin etmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla atıldı.
Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binada çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yangın, madde bağımlıları tarafından yakıldığı iddia edilen binada meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soruşturma ise devam ediyor.
Bursa'da bir TIR'ın yakıt deposunun delinmesi sonucu şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıtması, 10 farklı kaza yaşanmasına neden oldu. TIR polis tarafından yakalandı ve sürücü gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı. Paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyonun devam edeceği bildirildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Seyitgazi İlçesi'nde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, üzerinde ve arabasında uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 24,5 gram bonzai ve 5,8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?