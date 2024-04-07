Mersin\'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı

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Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunlaştırılmış trafik denetimlerine başlandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla trafik ekiplerince, trafik yoğunluğunun yaşandığı karayollarında denetim yapılıyor. Denetimler sırasında Trafik Jandarması, vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak emniyet kemeri kullanımının önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın sakıncaları, hatalı sollama ve aşırı hızın nelere mal olabileceği konularında bilgilendirme yaptı.

Öte yandan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da denetime katılan ekipleri yerinde denetleyerek, vatandaşlar ile sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma ekiplerinin bayram tatili süresince huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edilmesi amacıyla il genelinde alınan trafik tedbir ve denetimlerine devam edeceği bildirildi. - MERSİN