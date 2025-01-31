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Mersin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de bir parkta çıkan tartışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki Yoğurt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Murat T. ile Salih Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat T., bıçakla Salih Ç.'yi karnından ve kafasından yaraladı. Kavga sırasında Murat T. kendi elini de kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.

Kavgaya karışan 2 kişi ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.