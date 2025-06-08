Mersin\'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde kavga sırasında bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Mut Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.Ç. arasında kavga çıktı. A.Ç. bıçakla saldırdığı M.K.'yi (33) yaraladı. Yaralı durumu ağır olduğu için Mersin il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Şüpheli A.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN