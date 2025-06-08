Mersin'in Mut ilçesinde kavga sırasında bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Mut Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.Ç. arasında kavga çıktı. A.Ç. bıçakla saldırdığı M.K.'yi (33) yaraladı. Yaralı durumu ağır olduğu için Mersin il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Şüpheli A.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?