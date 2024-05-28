Mersin\'de Bin 592 Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonel çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan bin 592 şahıs yakalandı.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı.

Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pehlivan, "İl genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 20-26 Mayıs arasında yürütülen operasyonel çalışmalarda, 5 yıla kadar cezası bulunan bin 27, 5-10 yıl arası cezası bulunan 20, 10-20 yıl arası cezası bulunan 9 ve 20 yıl ve üzeri cezası bulunan 3 olmak üzere toplam bin 59 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca aynı tarihler arasında terör suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 452, hırsızlık suçundan 72, öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçundan 3, cinsel suçlardan 1, yağma suçundan 4 olmak üzere toplam 533 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

Valilik'te gerçekleşen toplantıya Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı katıldı. - MERSİN