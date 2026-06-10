Mersin\'de evde çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi'nde Arif Çam'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - MERSİN