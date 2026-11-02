Mersin'de bir haftada 697 aranan kişi yakalandı ve 133 bin 737 araç denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de bir haftada 697 aranan kişi yakalandı ve 133 bin 737 araç denetlendi

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Mersin\'de bir haftada 697 aranan kişi yakalandı ve 133 bin 737 araç denetlendi
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Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasındaki güvenlik ve asayiş çalışmalarında aranan 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik denetimlerinde 133 bin 737 araç kontrol edilirken bin 14 araç trafikten menedildi, ayrıca bin 88 okul servis aracı ve bin 59 ticari taksi denetlendi.

Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında güvenlik ve asayiş çalışmalarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik denetimlerinde ise 133 bin 737 araç kontrol edilirken, bin 14 araç trafikten menedildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer konular ele alındı. Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bir haftada 697 kişi yakalandı

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

133 bin 737 araç denetlendi

Trafik denetimleri kapsamında ise 133 bin 737 araç kontrol edilirken, bin 14 araç trafikten menedildi. Ayrıca bin 88 okul servis aracı kontrol edilirken, bin 59 ticari taksi de denetlendi.

Kaynak: İHA
Servis aracı3. SayfaTrafikAsayişMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bir haftada 697 aranan kişi yakalandı ve 133 bin 737 araç denetlendi - Son Dakika
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