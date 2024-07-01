Mersin'de Bir Kişinin Evinden Motor Çalındı - Son Dakika
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Mersin'de Bir Kişinin Evinden Motor Çalındı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği ve 'taktak' ismi verilen motoru çalındı. Çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

01.07.2024 12:32
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Mersin'in Mut ilçesine bir kişinin evinin önüne park ettiği ve "taktak" ismi verilen motoru çalındı. Çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çınar Efe isimli şahıs, Apsut Sokak'taki evinin önüne "taktak" motorunu 2 gün önce evinin önüne park etti. İşe gitmek için motorunu park ettiği yerden almaya geldiğinde yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaparak arama çalışmalarına başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bir Kişinin Evinden Motor Çalındı - Son Dakika

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