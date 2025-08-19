Mersin\'de Boğulma Vakası

Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek için Göksu ırmağına giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Esen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Karaman'dan gelerek Göksu ırmağına giden gençlerden Rustem Yayık (19), bir anda balık tutmak için ırmağa daldı. Irmaktan çıkamayan Yayık'ı arkadaşları sudan çıkardı. Hareketsiz olan Yayık için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, kalp masajı yapılan Yayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yayık'ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN