Mersin\'de Brezilya\'dan gelen gemide 350 kilo kokain ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı

Mersin'e yurtdışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda su altından da dalgıç polislerle arama yapıldı, 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin koordineli çalışmasında deniz taşımacılığı yöntemi ile Brezilya'dan gelen bir gemi belirlendi. Bunun üzerine Brezilya'dan Mersin Limanına yanaşan kuru yük gemisine yönelik operasyon yapıldı, 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin geminin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığının öğrenilmesi üzerine operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu. Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinin motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümündeki zulaya ulaştı. Zulada 12 ayrı pakette 350 kilogram olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan kokain ele geçirildi.

Ele geçen kokainlerle ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ö.D.A.,M.D., M.S.,A.E.,Y. T.,B.B.,E.B.,E.Y. ve O.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri gibi malzemelerinde ele geçtiği operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.