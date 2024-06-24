Mersin\'de buğday yüklü tır yangını

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Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Çamalan bölgesi Alman Mezarlığı civarında B.G.'nin kontrolündeki buğday yüklü 42 ERG 15 kupa plakalı tırın 42 ERK 59 plakalı dorse bölümünün alt kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Tarsus yönüne ilerleyen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN