Mersin'de buğday yüklü tır yangını - Son Dakika
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Mersin'de buğday yüklü tır yangını

Mersin\'de buğday yüklü tır yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday yüklü bir tırın dorse bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak maddi hasar meydana geldi.

24.06.2024 08:15  Güncelleme: 08:16
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Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Çamalan bölgesi Alman Mezarlığı civarında B.G.'nin kontrolündeki buğday yüklü 42 ERG 15 kupa plakalı tırın 42 ERK 59 plakalı dorse bölümünün alt kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Tarsus yönüne ilerleyen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de buğday yüklü tır yangını - Son Dakika

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