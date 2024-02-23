Mersin'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Ceza Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Ceza Kesildi

Mersin\'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Ceza Kesildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde çakar lamba ve siren takan 3 sürücüye toplamda 19 bin 317 TL ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen araçların sürücülerine para cezası uygulandı ve çakar lambalar söküldü. Jandarma ekipleri trafik düzeni ve güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerine devam edeceğini belirtti.

23.02.2024 09:02  Güncelleme: 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından çakar lamba ve siren takanlara yönelik yapılan denetimde 3 sürücüye 19 bin 317 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından eş zamanlı çakar lamba ve siren denetimi yapıldı. Denetimde ekipler usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen 3 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı.Sürücülere 19 bin 317 TL para cezası uygulandı, çakar lambalar araçlardan söküldü.

Jandarma ekiplerinin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Ceza Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Ceza Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement