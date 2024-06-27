Mersin'de 'change oto' dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 'change oto' dolandırıcıları yakalandı

Mersin'de çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçları, depremlerde ağır hasar alan araçların şase ve motor numarasını uygulayarak sattığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili olarak 8 araç ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

27.06.2024 14:40
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Mersin'de 'change oto' dolandırıcıları yakalandı

MERSİN - Mersin'de çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçları, depremlerde ağır hasar alan araçların şase ve motor numarasını uygulayarak sattığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, yanma ve deprem dolayısıyla ağır hasar alan, trafiğe çıkması mümkün olmayan araçlar ile aynı tip, model, renk ve marka çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçları temin edip, ağır hasarlı olan aracın şasi ve motor numarasını bu araçlara uyarlayarak (change yaparak) trafiğe çıkaran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'change' olduğu tespit edilen 1 çalıntı, 5 gümrük kaçağı, 1 hacizli-yakalamalı otomobil ve 1 adet hacizli-yakalamalı dorse olmak üzere toplam 8 araç ele geçirilirken, olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Deprem, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 'change oto' dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika

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