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Mersin'de 'change oto' dolandırıcıları yakalandı

MERSİN - Mersin'de çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçları, depremlerde ağır hasar alan araçların şase ve motor numarasını uygulayarak sattığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, yanma ve deprem dolayısıyla ağır hasar alan, trafiğe çıkması mümkün olmayan araçlar ile aynı tip, model, renk ve marka çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçları temin edip, ağır hasarlı olan aracın şasi ve motor numarasını bu araçlara uyarlayarak (change yaparak) trafiğe çıkaran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'change' olduğu tespit edilen 1 çalıntı, 5 gümrük kaçağı, 1 hacizli-yakalamalı otomobil ve 1 adet hacizli-yakalamalı dorse olmak üzere toplam 8 araç ele geçirilirken, olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.