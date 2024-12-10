Mersin'de kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 4 çocuğun bir kamyonetin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte bulunan bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde çocuklardan biri, hızla ilerleyen aracın arkasına tutunurken bir an için inmek istedi. Bir ayağını yere indiren çocuk, inemeyeceğini fark edince son anda tekrar tutundu. Motosiklet sürücüsünün uyarılarına rağmen çocuklar tehlikeyi görmezden gelerek yolculuklarına devam etti. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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