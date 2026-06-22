Mersin'de çöp sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Mersin'de çöp sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Mersin\'de çöp sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
22.06.2026 23:17  Güncelleme: 23:29
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Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi'nde bulunan eski çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mersin, Çevre, Yaşam, Mut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de çöp sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de çöp sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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