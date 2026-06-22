Mersin\'de çöp sahasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi'nde bulunan eski çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN