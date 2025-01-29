Mersin\'de Darbeye Dava Ertelendi

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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini babasıyla darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, savcılıktan gelen dosya hazır olmadığı için duruşmayı erteledi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darbetmesiyle ilgili dava sürdü.

Olay anının otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdığı, Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşma, savcılıktan gelen dosya hazır olmadığı için ertelendi.

İsmet T., 'tehdit iddiasıyla' Polat çiftinin kızı hakkında şikayette bulunmuş

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Polat çiftinin kızı Bedriye Polat, savcılıktan gelen bir dosyanın daha hazır olmadığı için duruşmanın tekrar ertelendiğini söyledi. Yurt dışında yaşadığını belirten Polat, duruşmayı takip etmek için gelirken havalimanında hakkında yapılan bir şikayetten dolayı alıkonulduğunu ifade etti. Görevlilerin, şikayetin 'tehdit amaçlı' olduğunu söylediklerini ifade eden Polat, şöyle devam etti: "Adliyeye geldiğimde İsmet T.'nin yaptığını öğrendim. Nedeni de olayı medyaya verdiğim için. Ama ben medyadan vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben medyaya vermeseydim bu 2 şahıs, baba ve oğul tutuklanmayacaktı. Beni buna mecbur bırakanlar utansın diyorum. Adalet sistemine bir şey söylemek istemiyorum, halen adaletimi arıyorum. Bu 10 yıl da olsa arayacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Ben şunu görüyorum, doğru yoldayım, bundan sonra da devam edeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle devam edeceğim. Benim konuşmalarımda hiçbir amaçla tehdit unsuru yok. Ben eğer böyle bir şeyler yapmış olsaydım, bir senedir bu mahkeme salonlarına gelip gitmezdim zaten. Bunu yapacak olsam, yapardım. Ben böyle bir aile kültüründen gelmiyorum. Ben gerçekten eğitimli bir aile kültüründen geliyorum ve bu aldığım eğitimde ben adalet mücadeleme devam edeceğim. Birçok insanı da bu davadan dolayı ifadeye çağırdıklarını duymuş bulunuyorum. Şu an yazık diyorum, gerçekten yazık. Adaletimizi biz medyada aradıktan sonra, ben yazık diyorum. Ama ben adaletimi adliye salonlarına gelerek arayacağım."

Polat, İsmet T.'nin 'tehdit iddiasıyla' yaptığı şikayet üzerine savcılığa ifade vereceğini kaydetti.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darbedilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Ramazan Polat, dava sürerken hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs'ta da Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. - MERSİN