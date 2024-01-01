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Mersin'de Define Amaçlı Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Define Amaçlı Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde define amaçlı kaçak kazı yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Mersin\'de Define Amaçlı Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı
01.01.2024 - 13:00,
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Mersin'in Gülnar ilçesinde define amaçlı kaçak kazı yapan şahsı yakalayan jandarma ekipleri evinde de çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği bulunan materyaller ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Gülnar ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla dedektör yardımı ile kaçak kazı yapan bir şahsı operasyonla suç üstü yakaladı. Yakalanan şüphelinin evinde de arama yapan jandarma ekipleri 16 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 90 adet obje, 14 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen materyaller, 7 adet ok ucu, 3 adet yüzük, kazma ve bir adet tüfek ele geçirdi.

Şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Define Amaçlı Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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