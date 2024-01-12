Mersin\'de Denizde Boğulan Çocuklardan Birinin Hayatını Kaybetmesi, Diğerinin İse Kurtarılması

Mersin'de dün denize giren çocuklardan bir hayatını kaybederken diğerinin hastanede hayat döndürüldüğü bildirildi.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 11-12 yaşlarındaki yabancı uyruklu 2 çocuk denize girdi. Bir süre suyun içinde çırpınan çocuklardan biri battı. O sırada bölgede bulunan vatandaşlar önce yüzeydeki çocuğu daha sonra ise batan çocuğu çıkardı. Denizden çıkarılan çocuklar Toros Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer çocuğun da kalbi durduğu, yapılan müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şehir hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN