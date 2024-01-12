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Mersin'de Denizde Boğulan Çocuklardan Birinin Hayatını Kaybetmesi, Diğerinin İse Kurtarılması - Son Dakika
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Mersin'de Denizde Boğulan Çocuklardan Birinin Hayatını Kaybetmesi, Diğerinin İse Kurtarılması

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuktan biri boğulurken, diğer çocuğun ise hastanede hayata döndürüldüğü bildirildi. Denizden çıkarılan çocuklar hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir çocuk kurtarılamadı. Diğer çocuğun ise kalbi durdu, ancak yapılan müdahale ile hayata döndürüldü ve tedavisi devam ediyor.

Mersin\'de Denizde Boğulan Çocuklardan Birinin Hayatını Kaybetmesi, Diğerinin İse Kurtarılması
12.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:26
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Mersin'de dün denize giren çocuklardan bir hayatını kaybederken diğerinin hastanede hayat döndürüldüğü bildirildi.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 11-12 yaşlarındaki yabancı uyruklu 2 çocuk denize girdi. Bir süre suyun içinde çırpınan çocuklardan biri battı. O sırada bölgede bulunan vatandaşlar önce yüzeydeki çocuğu daha sonra ise batan çocuğu çıkardı. Denizden çıkarılan çocuklar Toros Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer çocuğun da kalbi durduğu, yapılan müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şehir hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Toros Dağları, Akdeniz, Mersin, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Denizde Boğulan Çocuklardan Birinin Hayatını Kaybetmesi, Diğerinin İse Kurtarılması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Denizde Boğulan Çocuklardan Birinin Hayatını Kaybetmesi, Diğerinin İse Kurtarılması - Son Dakika
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